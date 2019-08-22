"Это невозможно". Зеленский обсудил с Джонсоном восстановление G8

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба президента.

Основной темой разговора стали заявления о возможном возвращении России в G7. Собеседники сошлись во мнении, что подобное возвращение невозможно, пока продолжаются военная агрессия РФ против Украины, оккупация Крыма и невыполнение Россией минских соглашений, рассказала пресс-служба.

По сообщению пресс-службы, Джонсон заверил Зеленского в том, что такая позиция будет продемонстрирована Великобританией в ходе очередного саммита G7, который состоится 24-26 августа во Франции.

Пресс-служба информирует, что Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом и поздравил с Днем независимости Украины.

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