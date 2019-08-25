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Лидеры G7 решили, что возвращать Россию в группу рано - AFP

Лидеры G7 решили, что возвращать Россию в группу рано - AFP - Фото
Флаг России Фото: pixabay.com
25.08.2019, 15:21

Лидеры G7 согласились, что возвращать Россию пока рано, но координацию надо укрепить

Лидеры G7 считают, что еще "слишком рано" возвращать Россию в группу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Они согласились с идеей, что G7 укрепить диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

24 августа главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 в Биаррице.

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