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Зеленский позвонил вице-президенту США: о чем говорили

Зеленский позвонил вице-президенту США: о чем говорили - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 22:10

Президент поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы военной помощи Украине

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы военной помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США возрастут.

Президент подчеркнул важность поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение.

Зеленский проинформировал вице-президента США о реформах, направленных на борьбу коррупцией.

Со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий.

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Владимир Зеленский майкл пенс
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