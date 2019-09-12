В Конгрессе хотят активизировать расследование против Трампа

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за интенсификацию расследования в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что таким образом законодатели приближаются к принятию решения о том, следует ли рекомендовать начать процедуру импичмента.

В резолюции предлагается проводить более жесткий опрос свидетелей и ускорить темпы расследования. Эту меру комитет одобрил, несмотря на единодушную оппозицию со стороны входящих в его состав республиканцев - демократы занимают в комитете 24 места из 41.

Резолюция также призывает к тому, чтобы юристы Трампа в письменном виде отвечали на любую представленную информацию.

Демократы планируют применить новую тактику, которая позволит юристам комитета провести часовой допрос одного из приближенных Трампа, бывшего менеджера его предвыборной кампании Кори Левандовски, который должен явиться в комитет в следующий вторник.

Предполагается, что показания Левандовски подкрепят помогут сформулировать обвинение в воспрепятствовании правосудию. Депутаты также хотят обвинить президента в нарушениях правил финансирования предвыборных кампаний, оказании влияния на свидетелей и незаконном обогащении через принадлежащие ему предприятия.

Одобренная комитетом инициатива будет направлена на голосование в полном составе Палаты представителей. Если резолюция получит одобрение и там, Сенату нужно будет провести процедуру и рассмотреть вопрос об отстранении президента от должности. Поскольку Сенат контролируют республиканцы, обвинительный приговор маловероятен.

По подсчетам СМИ, инициативу поддерживают 135 демократов в Палате представителей, а для принятия резолюции необходимо 218 голосов.

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