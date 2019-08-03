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Демократы Палаты представителей поддержали импичмент Трампа

Демократы Палаты представителей поддержали импичмент Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
03.08.2019, 08:40

Большинство демократов Палаты представителей Конгресса после доклада Мюллера высказались за импичмент президента США

В Палате представителей Конгресса США большинство демократов готовы поддержать начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

После выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера число конгрессменов, поддерживающих процедуру импичмента, достигло 118 человек. Мюллер выступил 24 июля и рассказал о своем расследовании вмешательства России в президентские выборы в Штатах.

"За последнее время наша нация увидела и услышала от этого президента то, чему нет места в нашей демократии. Я считаю, что пришло время начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа", - заявил член Палаты представителей Салуд Карбаджал.

У демократов в Палате представителей большинство из 235 членов. Поддержка импичмента выросла более чем на два десятка демократов после показаний Мюллера. Однако этого пока недостаточно, поскольку необходимо по меньшей мере 218 голосов за.

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Роберт Мюллер дональд трамп демократическая партия конгресс импичмент
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