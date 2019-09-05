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Зеленский встретился с сенаторами США, которых не пустили в РФ

Зеленский встретился с сенаторами США, которых не пустили в РФ - Фото
Фото: facebook.com/usdos.ukraine
05.09.2019, 20:49

Они сообщили, когда США предоставят Украине военную помощь

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами, которым ранее РФ отказала во въезде. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Речь идет о сенаторе от Демократической партии Крисе Мерфи и главе подкомитета Сената по иностранным делам, сенаторе Роне Джонсоне.

Как сообщает Укринформ, на брифинге после встречи с Зеленским сенаторы заявили, что вопрос предоставления Украине военной помощи "зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года".

Джонсон сказал, что встречался с президентом Дональдом Трампом и убеждал его, чтобы деньги, оставшиеся в этом финансовом году, были использованы на оказание помощи Украине.

"Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи есть в бюджетном комитете, и мы убеждены, что мы примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в будущем финансовом 2020 году. Поддержка США для Украины будет продолжаться", - подчеркнул сенатор.

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Владимир Зеленский помощь рон джонсон Крис Мерфи
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