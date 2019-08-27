Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россия отказала во въезде американскому сенатору

Россия отказала во въезде американскому сенатору - Фото
Сенатор Рон Джонсон - ronjohnson.senate.gov
27.08.2019, 08:06

Рон Джонсон сообщил, что ему не дали визу в Россию и назвал избранный Путиным для России путь "трагедией исторического масштаба"

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон не сможет посетить с визитом Россию, ему отказались выдать визу. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

Джонсон должен был приехать в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Он является председателем подкомитета по отношениям с Европой и сотрудничеству в сфере региональной безопасности. В рамках визита в РФ Джонсон планировал "поговорить с рядом российских правительственных чиновников, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества", сообщает пресс-служба.

"Путь, который избрал Владимир Путин для России, - трагедия исторического масштаба. Вместо сохранения свободных и честных выборов, уважения верховенства закона и интеграции российской экономики с западными демократиями, Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, развязал войну на востоке Украины, где тысячи людей погибли", - заявил сенатор.

Джонсон возглавил и поддержал ряд законодательных инициатив, призванных привлечь Россию к ответу за агрессию в Украине и преследование диссидентов, сообщает пресс-служба.

В свою очередь, посольство России в США заявило в Twitter, что Джонсон не обращался за получением визы.

Читайте также: Волкер: Для встречи с Трампом нужны результаты работы Зеленского

Напишите нам
визит в Россию рон джонсон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 