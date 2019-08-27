Россия отказала во въезде американскому сенатору

Сенатор Рон Джонсон - ronjohnson.senate.gov

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон не сможет посетить с визитом Россию, ему отказались выдать визу. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

Джонсон должен был приехать в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Он является председателем подкомитета по отношениям с Европой и сотрудничеству в сфере региональной безопасности. В рамках визита в РФ Джонсон планировал "поговорить с рядом российских правительственных чиновников, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества", сообщает пресс-служба.

"Путь, который избрал Владимир Путин для России, - трагедия исторического масштаба. Вместо сохранения свободных и честных выборов, уважения верховенства закона и интеграции российской экономики с западными демократиями, Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, развязал войну на востоке Украины, где тысячи людей погибли", - заявил сенатор.

Джонсон возглавил и поддержал ряд законодательных инициатив, призванных привлечь Россию к ответу за агрессию в Украине и преследование диссидентов, сообщает пресс-служба.

В свою очередь, посольство России в США заявило в Twitter, что Джонсон не обращался за получением визы.

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