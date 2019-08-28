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"Дальнейшая изоляция": еще одного сенатора США не пустили в РФ

"Дальнейшая изоляция": еще одного сенатора США не пустили в РФ - Фото
Сенатор Крис Мерфи (Фото: EPA)
28.08.2019, 08:16

Россия отказалась дать визу сенатору-демократу Крису Мерфи, вчера в РФ не пустили сенатора-республиканца

Сенатор от Коннектикута, член Демократической партии Крис Мерфи не смог принять участие в визите двухпартийной делегации Конгресса США в Россию. Об этом сообщает пресс-служба сенатора. 

По данным пресс-службы, Мерфи было отказано в визе. 

"Хотя я являюсь жестким критиком Кремля, я также верю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряжения... К сожалению, российское правительство и дальше изолирует свою страну, блокируя наш визит и несколько других за последние месяцы", - заявил сенатор.

Мерфи отметил, что из-за разрыва договора о сокращении ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и из-за "заметной внутренней оппозиции авторитарному правлению Владимира Путина", для "хрупких отношений" между США и Россией сейчас наступил опасный момент. "Позор, что Россия не заинтересована в диалоге", - заявил Мерфи.

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визит в Россию Крис Мерфи
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