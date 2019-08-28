"Дальнейшая изоляция": еще одного сенатора США не пустили в РФ

Сенатор Крис Мерфи (Фото: EPA)

Сенатор от Коннектикута, член Демократической партии Крис Мерфи не смог принять участие в визите двухпартийной делегации Конгресса США в Россию. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

По данным пресс-службы, Мерфи было отказано в визе.

"Хотя я являюсь жестким критиком Кремля, я также верю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряжения... К сожалению, российское правительство и дальше изолирует свою страну, блокируя наш визит и несколько других за последние месяцы", - заявил сенатор.

Мерфи отметил, что из-за разрыва договора о сокращении ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и из-за "заметной внутренней оппозиции авторитарному правлению Владимира Путина", для "хрупких отношений" между США и Россией сейчас наступил опасный момент. "Позор, что Россия не заинтересована в диалоге", - заявил Мерфи.

Вчера стало известно, что Россия отказалась выдать визу сенатору-республиканцу Рону Джонсону.

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