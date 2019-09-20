Пристайко: Трамп не давил на Зеленского, у нас есть свои тайны

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко опроверг появившуюся информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом Пристайко заявил в интервью hromadske.

По его словам, Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

"Те люди, которые занимаются украинские-американскими отношениями, понимают, что мы всегда пытались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США", - пояснил министр.

Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, даже если теоретически и могла бы это сделать.

«Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", - отметил Пристайко.

Он отметил, что Зеленский имеет право на то, чтобы содержание его разговора с другим президентом оставалось в тайне, а американские следователи имеют полное право получать эту информацию в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, дружеским, и касался многих вопросов, на ряд которых надо было иметь довольно серьезные ответы", - резюмировал Пристайко.