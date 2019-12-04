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На саммите НАТО над Трампом пошутили мировые лидеры: видео

На саммите НАТО над Трампом пошутили мировые лидеры: видео - Фото
Фото: EPA/Facundo Arrizabalaga
04.12.2019, 12:30

Мировые лидеры обсуждали длинную импровизированную пресс-конференцию президента США в начале дня

На встрече НАТО премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Великобритании Борис Джонсон, Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, смеялись над длинной пресс-конференцией президента США Дональда Трампа. Видео шуток мировых лидеров опубликовал в Twitter Power & Politics.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее сегодня", - говорится в сообщении.

"Так вот почему вы опоздали?" - Джонсон обратился к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут <...> О, да, да, да. Он объявил <...>" - сказал Трюдо.

После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

"Вы бы видели, как отпали челюсти его команды", - заявил Трюдо, делая характерный жест рукой.

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