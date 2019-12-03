Трамп - Макрону о "смерти мозга" у НАТО: Очень, очень противно

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова президента Франции Эманнуэля Макрона о "смерти мозга" у НАТО. Трамп считает заявление Макрона "очень, очень противным". Об этом сообщает BBC.
"Вы просто не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень неуважительно", - сказал Трамп.
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