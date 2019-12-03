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Трамп - Макрону о "смерти мозга" у НАТО: Очень, очень противно

Трамп - Макрону о "смерти мозга" у НАТО: Очень, очень противно - Фото
Фото: EPА/Iаn Langsdon
03.12.2019, 12:27

Ранее слова президента Франции прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посоветовав Макрону "проверить свою голову"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова президента Франции Эманнуэля Макрона о "смерти мозга" у НАТО. Трамп считает заявление Макрона "очень, очень противным". Об этом сообщает BBC.

"Вы просто не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень неуважительно", - сказал Трамп.

  • 7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.
  • 22 ноября в Польше и Литве не согласились со словами Макрона.
  • 28 ноября Макрон заявил, что Россия – не враг НАТО: видео. 
  • 29 ноября президент Турции посоветовал Макрону "проверить свою голову".
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Эммануэль Макрон дональд трамп нато смерть мозга
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