Трамп - Макрону о "смерти мозга" у НАТО: Очень, очень противно

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова президента Франции Эманнуэля Макрона о "смерти мозга" у НАТО. Трамп считает заявление Макрона "очень, очень противным". Об этом сообщает BBC.

"Вы просто не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень неуважительно", - сказал Трамп.