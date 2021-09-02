Зеленский в Стэнфорде сравнил себя с Джобсом: Когда-то в нас тоже никто не верил

В рамках рабочего визита в США президент Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет (Калифорния) и выступил перед экспертной средой заведения. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Главу государства встречали директор Института международных исследований Фримена-Споли Стэнфордского университета Майкл Макфол, внештатный профессор Стэнфордского университета Стивен Пайфер, директор Центра демократии, развития и верховенства права Фрэнсис Фукуяма.

"Мог ли когда-нибудь я, обычный парень из простой семьи, из обычного – прекрасного – промышленного города на востоке Украины, представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, "все возможно" – не только его личное кредо, но и символ современной Украины.

Он рассказал, что еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, по которым невозможно было быстро проехать из одного города в другой. Также были сложные и длительные бюрократические процедуры.

"А сегодня Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот – и это все также возможно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина строит демократическое государство в условиях противостояния агрессии РФ — одной из самых мощных армий мира.

Зеленский вспомнил, что когда-то он и его команда "сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто, о которых говорили то, что часто говорили основателю и директору Apple Стиву Джобсу: это невозможно".

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple – iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора или смс. А в нем – наше украинское творение – государство в смартфоне... Украина стала первым государством в мире, у которой есть цифровой паспорт", – отметил он.

По словам Зеленского, цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн, а в будущем – чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в интернете.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

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