Арестович о визите Зеленского в США: Украина снялась с крючка минских соглашений

Минские соглашения не упоминаются в общей декларации президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, это означает, что Украина "снялась с крючка минских соглашений", заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арестовича, перед визитом Зеленского в США глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина никогда "не слезет с крючка" минских соглашений. "Этого крючка больше не существует", – уверен Арестович.

Он подчеркнул, что минские соглашения не упоминаются в общей декларации Зеленского и Байдена после встречи. "Снятие с повестки так называемого Минска американской администрацией – это большое поражение Путина и всего российского режима", – считает Арестович.

По его словам, Украина и США говорят о возможности модернизации или замены, или добавления стратегических вопросов к повестке минских соглашений, которые целиком ее изменят.

Также Арестович отметил как достижение визита Зеленского, что Украина приглашена на саммит лидеров демократических государств. По его словам, в новом противостоянии США и демократий с КНР и Россией Украина зачислена в лагерь демократий. "Не серая зона, не промежуточное звено между демократическими и авторитарными режимами, а в лагере демократий", – подчеркнул советник руководителя ОП.

В той же программе руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что замена минского формата или отказ от него не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса о безопасности Украины.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

Читайте также: "Теперь надо выполнить взятые обязательства". Главные итоги встречи Зеленского и Байдена

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.