Зеленский представил американским бизнесменам план трансформации Украины на $300 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и представил им план трансформации Украины, направленный на привлечение около $300 млрд в украинскую экономику. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во встрече участвовали финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, направленном на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина сейчас делает реальные шаги для поддержки бизнеса.

Продолжается рабочий визит президента Украины в США. LIGA.net ведет хронику этого события.

ведет хронику этого события. О результатах первого дня — в материале LIGA.net.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.