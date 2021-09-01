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Зеленский представил американским бизнесменам план трансформации Украины на $300 млрд

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 21:44
Зеленский представил американским бизнесменам план трансформации Украины на $300 млрд - Фото
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и представил им план трансформации Украины, направленный на привлечение около $300 млрд в украинскую экономику. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Во встрече участвовали финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, направленном на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина сейчас делает реальные шаги для поддержки бизнеса.

  • Продолжается рабочий визит президента Украины в США. LIGA.net ведет хронику этого события.
  • О результатах первого дня — в материале LIGA.net.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский инвестиции бизнес
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