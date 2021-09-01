"Хотим конкретику, сроки и видение". Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Байденом

Президент Владимир Зеленский хочет услышать от президента США Джо Байдена слова о конкретных шагах, сроках и видении США по вопросам, которые будут обсуждаться на встрече лидеров в Белом доме. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне.

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У Зеленского спросили, с какого вопроса он начнет встречу с Байденом. Он ответил, что "встреча будет серьезной с несколькими секторами вопросов – безопасность, война, экономика". Поэтому, говорит президент, сложно ответить, с какого именно вопроса они начнут.

"Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. У каждой стороны есть вопросы и ответы. Но еще раз подчеркиваю: это больше о реальных шагах, сроках и видении всей ситуации в целом", – сказал он.

При этом Зеленский предположил, что первой темой могут быть вопросы Донбасса, Крыма и нормандского формата. В частности, президент ранее заявлял в Вашингтоне, что предложит США несколько вариантов участия в нормандском формате.

Зеленский также отметил, что поблагодарит Байдена за инвестиции, в частности за меморандум о строительстве энергоблоков на Хмельницкой АЭС на $30 млрд. "Чувствуется его поддержка по вопросу развития нашей энергетической системы", – сказал президент.

Также будет обсуждаться российско-немецкий газопровод Северный поток-2, говорит Зеленский. По его словам, Украина хочет договориться о гарантиях и санкциях на случай запуска СП-2 именно с США, потому что доверие к Вашингтону – "больше, чем к некоторым другим партнерам".

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Марк Сировой

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