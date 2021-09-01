"Хотим конкретику, сроки и видение". Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Байденом
Президент Владимир Зеленский хочет услышать от президента США Джо Байдена слова о конкретных шагах, сроках и видении США по вопросам, которые будут обсуждаться на встрече лидеров в Белом доме. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне.
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У Зеленского спросили, с какого вопроса он начнет встречу с Байденом. Он ответил, что "встреча будет серьезной с несколькими секторами вопросов – безопасность, война, экономика". Поэтому, говорит президент, сложно ответить, с какого именно вопроса они начнут.
"Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. У каждой стороны есть вопросы и ответы. Но еще раз подчеркиваю: это больше о реальных шагах, сроках и видении всей ситуации в целом", – сказал он.
При этом Зеленский предположил, что первой темой могут быть вопросы Донбасса, Крыма и нормандского формата. В частности, президент ранее заявлял в Вашингтоне, что предложит США несколько вариантов участия в нормандском формате.
Зеленский также отметил, что поблагодарит Байдена за инвестиции, в частности за меморандум о строительстве энергоблоков на Хмельницкой АЭС на $30 млрд. "Чувствуется его поддержка по вопросу развития нашей энергетической системы", – сказал президент.
Также будет обсуждаться российско-немецкий газопровод Северный поток-2, говорит Зеленский. По его словам, Украина хочет договориться о гарантиях и санкциях на случай запуска СП-2 именно с США, потому что доверие к Вашингтону – "больше, чем к некоторым другим партнерам".
- Продолжается рабочий визит президента Украины в США, на сегодня на 21:00 по Киеву запланирована встреча Зеленского и Байдена. LIGA.net ведет хронику этого события.
- В ходе визита НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС.
- В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. США предоставит Украине $60 млн, в том числе на "Джавелины".
- Также Зеленский обсудил с главой NASA Биллом Нельсоном сотрудничество в космической сфере. Украина должна снова стать космической державой, считает президент.
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