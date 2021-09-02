РФ после встречи Зеленского с Байденом пытается вбить клин между США и Украиной – Вершбоу

Российские власти будут прибегать к любым средствам, чтобы представить Соединенные Штаты в качестве ненадежного партнера. Так экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности РФ Патрушева о том, что США якобы оставят Украину как Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба форума.

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"Это классический пример российской стратегии вбить клин между Киевом и Вашингтоном, и они будут все возможное использовать для этого, показывая, что Соединенные Штаты не являются надежным партнером, союзником и т.д. И россияне очень умело это делают, надо отдать им должное. Хорошо научились", – сказал Вершбоу.

"Но мой ответ как россиянам, так и украинцам может заключаться в том, что Украина не является оставленной наедине. НАТО и весь демократический мир стоят рядом с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и суверенитет перед лицом агрессии и посягательств России на Крым, на восток Украины", – подчеркнул он.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

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Вадим Ребрина

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