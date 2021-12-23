"У Путина – своя аудитория". Белый дом ответил на обвинения и угрозы президента России

Президент России Владимир Путин обвиняет и грозит США перед своей аудиторией, у НАТО и Соединенных Штатов нет агрессивных намерений против РФ. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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21 декабря Путин заявил, что Запад "виноват в напряженности в Европе", и пригрозил "военно-техническими мерами" в случае "дальнейших недружественных шагов". Псаки попросили прокомментировать эти слова.

"Напомню вам, что у президента Путина есть своя аудитория. Это не США и не люди, которые здесь живут", – ответила она.

Спикер Белого дома отметила, что НАТО является оборонительным союзом. Псаки заверила: ни США, ни партнеры по Альянсу не вынашивают агрессивных намерений против России.

"Агрессия, которую мы наблюдали на украинской границе, и воинственная риторика исходят с одной стороны. Я думаю, что каждый может видеть это довольно ясно", – подытожила Псаки.

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Марк Сировой

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