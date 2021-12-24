Кулеба: Украина должна участвовать в переговорах США, ЕС и НАТО с Россией
24.12.2021, 14:37
Дмитрий Кулеба (Фото: flickr NATO)
Украина должна участвовать в переговорах западных стран с Россией. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он заявил, что Украина поддерживает идею, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией, пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, войны России против Украины.
"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – добавил Кулеба.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. США заявили, что составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами",
- В США говорят, что с Россией могут вести диалог в трех форматах: Совет Россия-НАТО, ОБСЕ, консультации правительств США и РФ.
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