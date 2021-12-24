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Кулеба: Украина должна участвовать в переговорах США, ЕС и НАТО с Россией

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 14:37
Кулеба: Украина должна участвовать в переговорах США, ЕС и НАТО с Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: flickr NATO)

Украина должна участвовать в переговорах западных стран с Россией. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он заявил, что Украина поддерживает идею, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией, пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, войны России против Украины.

"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – добавил Кулеба.

Кулеба: Украина должна участвовать в переговорах США, ЕС и НАТО с Россией

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Марк Сировой
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