"Не надо кого-то бояться". Президент Эстонии призвал отбросить требования России к НАТО

Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны не рассматривать требования России о "гарантиях безопасности", никого не бояться и быть едиными в этом вопросе. Об этом он заявил в итервью ERR.

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Карис считает, что Россия практически выдвигает "команды", хочет разобщить страны НАТО и поссорить их с США.

По его словам, Эстонии и членам Альянса надо быть осторожными, но не бояться и не вести переговоров за спинами тех, о ком принимаются решения.

"Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны быть едиными союзникам и не дать разобщить нас", – сказал он.

Карис считает, что с требованиями России "все просто" – их надо отложить в сторону и высказать свои мысли по этому поводу.

"Если мы начнем их обсуждать, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, думаю, не может быть и речи", – подытожил он.

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Марк Сировой

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