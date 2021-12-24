"Не надо кого-то бояться". Президент Эстонии призвал отбросить требования России к НАТО
Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны не рассматривать требования России о "гарантиях безопасности", никого не бояться и быть едиными в этом вопросе. Об этом он заявил в итервью ERR.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Карис считает, что Россия практически выдвигает "команды", хочет разобщить страны НАТО и поссорить их с США.
По его словам, Эстонии и членам Альянса надо быть осторожными, но не бояться и не вести переговоров за спинами тех, о ком принимаются решения.
"Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны быть едиными союзникам и не дать разобщить нас", – сказал он.
Карис считает, что с требованиями России "все просто" – их надо отложить в сторону и высказать свои мысли по этому поводу.
"Если мы начнем их обсуждать, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, думаю, не может быть и речи", – подытожил он.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и не размещать силы Альянса в странах Балтии.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
- С призывом отбросить требования России выступили министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и президент Польши Анджей Дуда.
Читайте также: Россия явно хочет атаковать, НАТО должно вооружить Украину – глава МИД Литвы
Комментарии