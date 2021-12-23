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Глава МИД Литвы призвал НАТО полностью отбросить требования России и не идти на переговоры

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 09:38
Глава МИД Литвы призвал НАТО полностью отбросить требования России и не идти на переговоры - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

НАТО не стоит вести переговоры с Россией о ее требованиях по "гарантиям безопасности". Такую позицию министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал в интервью The Times.

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Дипломат заявил, что НАТО должно полностью отвергнуть требования России. Он также подчеркнул, что даже отдаленно не рассматривает возможности вывода войск Альянса из Балтийского региона, как того хочет Россия.

"Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией", – добавил глава МИД Литвы.

Ландсбергис объяснил, что с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе, ситуация только ухудшилась.

"Поэтому мы считаем, что необходимо поддерживать нынешний статус обороны в регионе. И единственный разговор, который мы хотели бы видеть, касается возможности увеличения гарантий безопасности для региона от Черного моря в Румынии и до Эстонии", – подытожил он.

В этом же интервью Ландсбергис заявил, что Россия явно хочет атаковать, а потому НАТО должно вооружить Украину.

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Марк Сировой
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