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"Посмотрим". Байден не ответил прямо, встретится ли с Путиным 10 января

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 07:27
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден не дал прямого ответа, встретится ли он с лидером России Владимиром Путиным в начале января, когда должны пройти встречи между американскими и российскими официальными лицами. Об этом сообщает Reuters.

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У президента США спросили, будет ли его встреча с Путиным 10 января. На эту дату анонсированы переговоры США и России в связи с наращиванием войск РФ на границах Украины и выдвинутыми Кремлем требованиями к Западу.

"Посмотрим", – ответил Байден.

В Белом доме не уточнили, имел ли в виду Байден, что переговоры пройдут на более низком уровне.

Сейчас переговоры между США и Россией согласованы в трех форматах – двустороннее общение (10 января), Совет Россия-НАТО (12 января) и в рамках ОБСЕ (13 января).

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Марк Сировой
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