"Посмотрим". Байден не ответил прямо, встретится ли с Путиным 10 января
Президент США Джо Байден не дал прямого ответа, встретится ли он с лидером России Владимиром Путиным в начале января, когда должны пройти встречи между американскими и российскими официальными лицами. Об этом сообщает Reuters.
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У президента США спросили, будет ли его встреча с Путиным 10 января. На эту дату анонсированы переговоры США и России в связи с наращиванием войск РФ на границах Украины и выдвинутыми Кремлем требованиями к Западу.
"Посмотрим", – ответил Байден.
В Белом доме не уточнили, имел ли в виду Байден, что переговоры пройдут на более низком уровне.
Сейчас переговоры между США и Россией согласованы в трех форматах – двустороннее общение (10 января), Совет Россия-НАТО (12 января) и в рамках ОБСЕ (13 января).
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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