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США оставят в Средиземном море авианосец и корабли из-за войск РФ на границе Украины – АР

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 06:41
США оставят в Средиземном море авианосец и корабли из-за войск РФ на границе Украины – АР - Фото
Группа авианосца USS Harry S. Truman (фото - MC3 Bela Chambers, airlant.usff.navy.mil)

США оставят в Средиземном море группу военных кораблей, включая авианосец USS Harry S. Truman, из-за скопления войск России на границах Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.

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По данным источника издания, авианосец и пять сопровождающих кораблей должны были идти на Ближний Восток. Однако министр обороны США Ллойд Остин приказал группе остаться в Средиземном море на фоне российской эскалации у границ Украины.

По словам источника, размещение группы кораблей с авианосцем USS Harry S. Truman демонстрирует необходимость военного присутствия в Европе.

"Это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", – добавил собеседник журналистов.

По данным неправительственного Военно-морского института США, по состоянию на 27 декабря USS Harry S. Truman находился в Ионическом море, между берегами Италии и Греции.

США оставят в Средиземном море авианосец и корабли из-за войск РФ на границе Украины – АР

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Марк Сировой
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USS Harry S. Truman средиземное море вмс сша вторжение корабли войска россии аиваносец
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