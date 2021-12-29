США оставят в Средиземном море авианосец и корабли из-за войск РФ на границе Украины – АР
США оставят в Средиземном море группу военных кораблей, включая авианосец USS Harry S. Truman, из-за скопления войск России на границах Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.
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По данным источника издания, авианосец и пять сопровождающих кораблей должны были идти на Ближний Восток. Однако министр обороны США Ллойд Остин приказал группе остаться в Средиземном море на фоне российской эскалации у границ Украины.
По словам источника, размещение группы кораблей с авианосцем USS Harry S. Truman демонстрирует необходимость военного присутствия в Европе.
"Это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", – добавил собеседник журналистов.
По данным неправительственного Военно-морского института США, по состоянию на 27 декабря USS Harry S. Truman находился в Ионическом море, между берегами Италии и Греции.
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- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января.
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