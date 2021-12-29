"Это абсурд". Боррель не видит смысла в предложенных Россией переговорах с США без ЕС
Если Москва хочет говорить о своих требованиях "гарантий безопасности" в Европе, то это вопрос не только России и США, и в таких переговорах не будет смысла без участия Евросоюза – это было бы абсурдом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Welt.
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Он отметил, что такого же мнения придерживается госсекретарь США Энтони Блинкен.
"ЕС должен присутствовать в этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и при его участии", – сказал Боррель.
Интервьюер отметил – очевидно, Москва хочет, чтобы в переговорах, кроме Штатов и НАТО, участвовала только ОБСЕ. Боррель согласился с этим, заявив, что Москва хочет "двух актеров, которые будут делить между собой сферы влияния".
"Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия ЕС – это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничего не решается без нашего присутствия", – заявил Боррель.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. США заявили, что составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- Представитель Альянса в Брюсселе сообщил, что Столтенберг планирует Совет Россия-НАТО на 12 января. Также известно, что переговоры США и РФ могут пройти 10 января, хотя сам Байден прямо этого не подтверждает – говорит, что "посмотрим".
- В России считают нецелесообразным участие Евросоюза в переговорах с США по выдвинутым Москвой требованиям, так как ЕС – не военный блок.
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