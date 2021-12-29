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"Это абсурд". Боррель не видит смысла в предложенных Россией переговорах с США без ЕС

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 11:04
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Если Москва хочет говорить о своих требованиях "гарантий безопасности" в Европе, то это вопрос не только России и США, и в таких переговорах не будет смысла без участия Евросоюза – это было бы абсурдом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Welt.

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Он отметил, что такого же мнения придерживается госсекретарь США Энтони Блинкен.

"ЕС должен присутствовать в этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и при его участии", – сказал Боррель.

Интервьюер отметил – очевидно, Москва хочет, чтобы в переговорах, кроме Штатов и НАТО, участвовала только ОБСЕ. Боррель согласился с этим, заявив, что Москва хочет "двух актеров, которые будут делить между собой сферы влияния".

"Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия ЕС – это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничего не решается без нашего присутствия", – заявил Боррель.

Читайте также: Россия закомплексована: ЕС и НАТО для нее "никто", хочет говорить только с США – Кулеба

Оксана Житнюк
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переговоры евросоюз агрессия рф Жозеп Боррель
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