Сдерживание России. Блинкен и Боррель созвонились из-за войск на границах Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили сдерживание России на фоне скопления ее войск у границ Украины. Об этом сообщают пресс-службы Госдепа и Европейской службы внешних связей.
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В Госдепе заявили, что наращивание войск РФ в Украине и возле ее границ вызывает глубокую тревогу. Блинкен заверил: дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена "быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями" для РФ.
В ЕСВ отметили, что Блинкен и Боррель рассмотрели координацию в подготовке мер сдерживания России, а последствия агрессии для РФ будут "огромными". Они отвергли инициативу Кремля по восстановлению сфер влияния в Европе.
При этом дипломаты повторили, что ЕС и США остаются открытыми для диалога с Россией. Однако никогда не будут делать этого в ущерб фундаментальным ценностям, международным обязательствам, свободе, суверенитету и независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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