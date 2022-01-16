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Сдерживание России. Блинкен и Боррель созвонились из-за войск на границах Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 09:54
Сдерживание России. Блинкен и Боррель созвонились из-за войск на границах Украины - Фото
Энтони Блинкен и Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили сдерживание России на фоне скопления ее войск у границ Украины. Об этом сообщают пресс-службы Госдепа и Европейской службы внешних связей.

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В Госдепе заявили, что наращивание войск РФ в Украине и возле ее границ вызывает глубокую тревогу. Блинкен заверил: дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена "быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями" для РФ.

В ЕСВ отметили, что Блинкен и Боррель рассмотрели координацию в подготовке мер сдерживания России, а последствия агрессии для РФ будут "огромными". Они отвергли инициативу Кремля по восстановлению сфер влияния в Европе.

При этом дипломаты повторили, что ЕС и США остаются открытыми для диалога с Россией. Однако никогда не будут делать этого в ущерб фундаментальным ценностям, международным обязательствам, свободе, суверенитету и независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров.

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Марк Сировой
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Энтони Блинкен Жозеп Боррель войска россии сдерживание госдеп ЕС вторжение
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