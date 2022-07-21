Сенаторы США требуют дать Украине дополнительные HIMARS – и поскорее

Сенаторы США Тэмми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман и Линдси Грэм призвали Пентагон ускорить развертывание оборонной помощи для Украины в рамках утвержденного ранее пакета на 20 миллиардов долларов. Копию письма политиков получил Fox News.

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Сенаторы пишут, что хотя они считают "хорошим началом" средства ПВО средней и большой дальности и РСЗО HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня и 8 июля, эти системы должны быть доставлены с максимальной быстротой и в том количестве, которого будет достаточно, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, в Херсонской области и в других регионах.

"Мы призываем вас действовать оперативно и координировать действия с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы без малейших промедлений передать это оборудование украинским военным", — говорится в письме.

Сегодня также сообщалось, что группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче Украине боевых самолетов и обучении украинских летчиков.

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Сергей Бережной

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