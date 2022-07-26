Пентагон официально объявил о поставке в Украину HIMARS, дронов Phoenix Ghost, боеприпасов

Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине в области безопасности, который будет включать в себя дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), боеприпасы и значительное количество беспилотников Phoenix Ghost. Об этом говорится на сайте Пентагона.

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Как заявил высокопоставленый представитель Минобороны США, этот пакет включает в себя оборудование на сумму около $175 млн, изъятое из существующих военных запасов США по распоряжению президента, и оборудование на $95 млн из Инициативы содействия безопасности Украины или фонда USAI.

В президентский пакет включены четыре дополнительные системы HIMARS, что дает Украине в общей сложности 16 таких систем; четыре командно-штабные машины; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение; и 36 000 снарядов калибра 105 мм.

В рамках расходов USAI Пентагон обязался отправить в Украину до 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. В рамках USAI эти системы будут закуплены у производителей, чтобы затем их можно было поставить украинским военным.

19 июля пресс-представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие несколько дней США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

22 июля президент США Джо Байден утвердил транш оборонной помощи для Украины в размере до $175 млн.

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Наталия Медведева

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