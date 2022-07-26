UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон официально объявил о поставке в Украину HIMARS, дронов Phoenix Ghost, боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 02:24
Пентагон официально объявил о поставке в Украину HIMARS, дронов Phoenix Ghost, боеприпасов - Фото
Фото: Пентагон

Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине в области безопасности, который будет включать в себя дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), боеприпасы и значительное количество беспилотников Phoenix Ghost. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как заявил высокопоставленый представитель Минобороны США, этот пакет включает в себя оборудование на сумму около $175 млн, изъятое из существующих военных запасов США по распоряжению президента, и оборудование на $95 млн из Инициативы содействия безопасности Украины или фонда USAI.

В президентский пакет включены четыре дополнительные системы HIMARS, что дает Украине в общей сложности 16 таких систем; четыре командно-штабные машины; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение; и 36 000 снарядов калибра 105 мм.

В рамках расходов USAI Пентагон обязался отправить в Украину до 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. В рамках USAI эти системы будут закуплены у производителей, чтобы затем их можно было поставить украинским военным.

  • 19 июля пресс-представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие несколько дней США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы.
  • 22 июля президент США Джо Байден утвердил транш оборонной помощи для Украины в размере до $175 млн.

Читайте также: Итоги Рамштайн-4. Партнеры обещают Украине еще больше оружия – артиллерии, боеприпасов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь HIMARS Phoenix Ghost
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 