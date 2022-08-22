США пока не дают оценки убийству в РФ пропагандистки Дугиной

Официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс не стал озвучивать позицию США относительно того, кто стоял за взрывом автомобиля, в результате которого погибла пропагандистка Дарья Дугина. Об этом сообщает CNN.

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Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США "безоговорочно осуждают нападения на гражданских лиц".

На вопрос CNN, отвергает ли Госдепартамент обвинение Москвы в том, что Киев стоит за нападением, Прайс сказал, что у него "нет сомнений в том, что россияне расследуют это", и он также "не сомневается, что россияне сделают определенные выводы".

"Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает какую-либо причастность", — сказал он, добавив, что "со своей стороны мы осуждаем преднамеренные нападения на мирных жителей где бы то ни было".

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.

Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Сегодня ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.

В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.

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Вадим Ребрина

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