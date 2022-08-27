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Данилов об ударах ВСУ по мостам: Можем дарить россиянам такие "подарки" каждый день

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 00:51
Данилов об ударах ВСУ по мостам: Можем дарить россиянам такие
Алексей Данилов (скриншот из видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал сегодняшние успешные удары Вооруженных Cил Украины, заявив, что Украина может каждый день дарить такие "подарки" оккупантам. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Данилов ответил на вопрос ведущего о том, будет ли украинская армия таким образом отвечает оккупантам на их "поздравления" Украины с Днем Независимости, имея в виду теракты в Чаплино Днепропетровской область:

"Это не только наши "подарки", а еще и западных партнеров. С учетом точного оружия, которое у нас сейчас есть, мы можем каждый день вручать такие "подарки" агрессору, который ворвался на нашу территорию", – сообщил он. 

По словам Данилова, следует ожидать продолжения ударов ВСУ по объектам инфраструктуры оккупантов, поскольку "такие подарки еще будут".

В пятницу, 26 августа, ВСУ нанесли ряд ракетно-артиллерийских ударов по мостам в оккупированной Херсонской области. В частности, по Дарьевскому и Антоновскому мостам.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец. По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.

  • 24 августа ВСУ нанесли удары по Каховскому мосту и системам ПВО России в Новой Каховке. Об ударах сегодня днем, 26 августа, официально не сообщалось.

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Наталия Фреик
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