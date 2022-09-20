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Российским военным закручивают гайки: тюрьма за отказ воевать и сдачу в плен

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 13:20
Российским военным закручивают гайки: тюрьма за отказ воевать и сдачу в плен - Фото
Армия России (фото — mil.ru)

Нелегитимная Госдума РФ проголосовала предложенные для российской армии и силовиков правки в Уголовный кодекс: отказ от участия в военных/боевых действиях теперь будет наказываться тюрьмой. Также тюрьма в РФ угрожает тому, кто сдастся в плен. Во втором чтении "за" проголосовал 381 депутат, всего один воздержался, в финальном – проголосовали 389 депутатов.

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Российские депутаты ввели набор новых статей УК РФ – "добровольная сдача в плен" (от 3 до 10 лет тюрьмы, если нет признаков госизмены) и "мародерство" (до 15 лет).

Среди отягчающих обстоятельств появилось совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Закручивают гайки отказникам: неисполнение приказа в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях будут наказывать лишением свободы от двух до трех лет, а если это повлекло тяжкие последствия – от 3 до 10 лет.

Неисполнение приказа сейчас в ВС РФ наказывают сроками до двух лет (если оно повлекло тяжкие последствия – до пяти лети). Наказания за отказ от участия воевать пока не было.

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За самовольное оставление в/ч в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий будут давать контрактникам или призывникам:

→ до пяти лет тюрьмы (а не до года, как сейчас) за 2-10 суток "прогула";
→ до семи лет (а не до трех) за "прогул" от 10 суток до месяца;
→ от пяти до 10 лет (а не до пяти лет) за свыше месяца дезертирства.

Также введена уголовная ответственность за неявку или дезертирство (наравне с контрактниками и призывниками) для призванных на военные сборы "запасников".

Проголосованный в третьем чтении законопроект может быть одобрен Совфедом, подписан диктатором Владимиром Путиным и опубликован до конца дня.

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Євген Пилипенко
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армия России война мобилизация госдума уголовный кодекс
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