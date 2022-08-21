Российские оккупанты массово отказываются участвовать в боевых действиях, из-за чего было сорвано запланированное наступление армии РФ. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Оккупант в телефонном разговоре рассказал, что "в ближайшие дни" его подразделение выведут обратно на территорию РФ.

"Уезжаю с позиции, смотрю – минус танк. И экипаж просто убегает. Я подумал – все, прилетело. А оказывается, просто у нас танк неисправный, и он загорелся… Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло", – рассказал россиянин.

Он также сообщил, что "в ближайшее время" его подразделение должно было идти в наступление, но людей не хватает, "потому что все в отказ пошли".

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 21 августа россияне потеряли убитыми около 45 200 своих военных и тысячи единиц техники.

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Оксана Житнюк

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