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"Отказников вал просто. Пополнение – одна шваль": перехват ГУР под Харьковом видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 21:37
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

В перехвате Главного управления разведки (ГУР) слышно, как российский военный в Харьковской области жалуется на большие потери и низкое качество пополнения.  

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"У меня от взвода осталось 11 человек. Должно быть 30. У нас батальон 320 человек. Нас – 52. Не только раненые и убитые, но отказников вал просто. Они когда открыли наборы без всяких возрастов, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль разбежалась после двух обстрелов" – рассказівает оккупант. 

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных сил РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из Крыма. 

Также оккупант рассказывает о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.  

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Роман Брыль
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