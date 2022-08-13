В перехвате Главного управления разведки (ГУР) слышно, как российский военный в Харьковской области жалуется на большие потери и низкое качество пополнения.

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"У меня от взвода осталось 11 человек. Должно быть 30. У нас батальон 320 человек. Нас – 52. Не только раненые и убитые, но отказников вал просто. Они когда открыли наборы без всяких возрастов, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль разбежалась после двух обстрелов" – рассказівает оккупант.

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных сил РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из Крыма.

Также оккупант рассказывает о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.

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Роман Брыль

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