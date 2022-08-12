В России началась скрытая "промышленная мобилизация" в оборонном секторе – разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в России тайком проводят "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. В частности, на более 800 предприятиях компании "Ростех".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Руководство России в августе на предприятиях компании "Ростех" ввело запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала, а на некоторых – "перенос отпусков на неопределенный срок" касается всех сотрудников предприятий.

В разведке объяснили, что руководство РФ хочет контролировать перемещение персонала оборонных предприятий. Это связано с громкими делами с обвинением в государственной измене представителей научных кругов России, сообщает ГУР.

По данным разведки, страна-агрессор Россия проводит "промышленную мобилизацию", чтобы обеспечить ведения боевых действий на территории Украины. Кремль планирует ввести аналогичные меры и на других оборонных предприятиях России.

Кроме этого, военно-промышленная комиссия России, председателем которой является диктатор Владимир Путин, планирует в сентябре увеличение программы государственного оборонного заказа на 2022 год на 600-700 млрд рублей.

Государственная российская компания "Ростех" начисляет более 800 оборонных компаний и предприятий. Портфель корпорации включает в себя до 40% всего объема государственного оборонного заказа.

В ГУР считают, что российский диктатор Владимир Путин не будет официально объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ в ближайшее время. При этом в России сейчас активнее вербуют наемников ЧВК.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне потеряли в Украине уже 43 200 человек убитыми.

В администрации Джо Байдена считают, что Россия теряет 500 военных убитыми и ранеными ежедневно и Путин не сможет захватить Донбасс в 2022 году.

Читайте также: ГУР: Потери РФ большие, но не критические. Всеобщая мобилизация будет признанием поражения

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.