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В России началась скрытая "промышленная мобилизация" в оборонном секторе – разведка

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 18:43
В России началась скрытая
Владимир Путин и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов (Фото: ЕРА)

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в России тайком проводят "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. В частности, на более 800 предприятиях компании "Ростех". 

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Руководство России в августе на предприятиях компании "Ростех" ввело запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала, а на некоторых – "перенос отпусков на неопределенный срок" касается всех сотрудников предприятий.

В разведке объяснили, что руководство РФ хочет контролировать перемещение персонала оборонных предприятий. Это связано с громкими делами с обвинением в государственной измене представителей научных кругов России, сообщает ГУР.

По данным разведки, страна-агрессор Россия проводит "промышленную мобилизацию", чтобы обеспечить ведения боевых действий на территории Украины. Кремль планирует ввести аналогичные меры и на других оборонных предприятиях России.

Кроме этого, военно-промышленная комиссия России, председателем которой является диктатор Владимир Путин, планирует в сентябре увеличение программы государственного оборонного заказа на 2022 год на 600-700 млрд рублей. 

Государственная российская компания "Ростех" начисляет более 800 оборонных компаний и предприятий. Портфель корпорации включает в себя до 40% всего объема государственного оборонного заказа.
  • В ГУР считают, что российский диктатор Владимир Путин не будет официально объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ в ближайшее время. При этом в России сейчас активнее вербуют наемников ЧВК.
  • Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне потеряли в Украине уже 43 200 человек убитыми.
  • В администрации Джо Байдена считают, что Россия теряет 500 военных убитыми и ранеными ежедневно и Путин не сможет захватить Донбасс в 2022 году.

Читайте также: ГУР: Потери РФ большие, но не критические. Всеобщая мобилизация будет признанием поражения

Наталия Фреик
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