Оккупанты в телефонном разговоре рассказывают про нехватку у армии России пехоты и обсуждают недавние взрывы на авиабазе в Крыму. Запись перехваченного разговора опубликовало Главной управление разведки.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Там по Крыму, говорят, аэропорт какой-то взорвался там, типа "небрежность". При заправке боеприпасы типа взорвались", – говорит один.
Его собеседник считает, что это был ракетный удар ВСУ.
Первый говорит, что скорее всего так и было, но "россияне по телевизору не сознаются них..., чтобы стыдно не было".
"Там же "небо на замке", а тут на тебе, "прилет", ни... себе, хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Это ж, приколись, еще и в Крыму, это ж паника там будет".
"Может, еще и по мосту в...т", – предполагает второй.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.
- Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. Однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.
- Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку отметило, что причина взрывов не ясна, однако их характер указывает, что почти наверняка детонировали до четырех складов боеприпасов.
Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий
Комментарии