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"Хваленое ПВО в Крыму не сработало. Может, еще и по мосту прилетит" – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 13:03
Взрывы в Новофедоровке (Фото - скриншот из видео)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Оккупанты в телефонном разговоре рассказывают про нехватку у армии России пехоты и обсуждают недавние взрывы на авиабазе в Крыму. Запись перехваченного разговора опубликовало Главной управление разведки.

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"Там по Крыму, говорят, аэропорт какой-то взорвался там, типа "небрежность". При заправке боеприпасы типа взорвались", – говорит один.

Его собеседник считает, что это был ракетный удар ВСУ. 

Первый говорит, что скорее всего так и было, но "россияне по телевизору не сознаются них..., чтобы стыдно не было". 

"Там же "небо на замке", а тут на тебе, "прилет", ни... себе, хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Это ж, приколись, еще и в Крыму, это ж паника там будет".

"Может, еще и по мосту в...т", – предполагает второй.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Сергей Бережной
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оккупанты перехват ГУР Взрывы в Крыму новофедоровка
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