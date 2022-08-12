Оккупанты в телефонном разговоре рассказывают про нехватку у армии России пехоты и обсуждают недавние взрывы на авиабазе в Крыму. Запись перехваченного разговора опубликовало Главной управление разведки.

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"Там по Крыму, говорят, аэропорт какой-то взорвался там, типа "небрежность". При заправке боеприпасы типа взорвались", – говорит один.

Его собеседник считает, что это был ракетный удар ВСУ.

Первый говорит, что скорее всего так и было, но "россияне по телевизору не сознаются них..., чтобы стыдно не было".

"Там же "небо на замке", а тут на тебе, "прилет", ни... себе, хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Это ж, приколись, еще и в Крыму, это ж паника там будет".

"Может, еще и по мосту в...т", – предполагает второй.

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Сергей Бережной

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