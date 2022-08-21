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"Юбилей". Силы обороны Украины уничтожили уже боле 45 000 оккупантов – сводка потерь РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 10:04
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские защитники уничтожили 300 российских военных и десятки единиц техники. Армия России потеряла около 45 200 военных с начала полномасштабной войны, передает Генштаб ВСУ.

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Вчера силы обороны Украины нанесли наибольшие потери армии РФ на Донецком и Николаевском направлениях. С 24 февраля по 21 августа оккупанты потеряли:

личного состава – около 45 200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1912 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12),

артиллерийских систем – 1028 (+10),

РСЗО – 266 (0),

средств ПВО – 141 (0),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 197 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатых ракет – 190 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6),

спецтехники – 99 (+2).

Читайте также: РФ тянет ПВО в Беларусь, имеет частичный успех на Николаевском направлении – Генштаб ВСУ

 

Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые Николаев потери армия рф генштаб войска россии
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