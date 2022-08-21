"Юбилей". Силы обороны Украины уничтожили уже боле 45 000 оккупантов – сводка потерь РФ
Украинские защитники уничтожили 300 российских военных и десятки единиц техники. Армия России потеряла около 45 200 военных с начала полномасштабной войны, передает Генштаб ВСУ.
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Вчера силы обороны Украины нанесли наибольшие потери армии РФ на Донецком и Николаевском направлениях. С 24 февраля по 21 августа оккупанты потеряли:
личного состава – около 45 200 (+300) человек ликвидировано,
танков ‒ 1912 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12),
артиллерийских систем – 1028 (+10),
РСЗО – 266 (0),
средств ПВО – 141 (0),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 197 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
крылатых ракет – 190 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6),
спецтехники – 99 (+2).
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