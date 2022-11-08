Столтенберг призвал мир продолжать помощь Украине: Нужна сила на поле боя для переговоров

Союзники по НАТО и партнеры по всему миру должны продолжать оказывать поддержку Украине – война должна закончиться за столом переговоров, но для "приемлемых результатов" Украине нужно укрепить позиции на поле боя. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на Конференции ООН по изменению климата, передает пресс-служба НАТО.

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"Конечно, как и большинство войн, эта война на каком-то этапе, скорее всего, закончится за столом переговоров. Но то, что происходит за столом переговоров, в корне связано с ситуацией на поле боя", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что "приемлемый результат" за столом переговоров и сохранность суверенности государства могут быть обеспечены только в том случае, если у Украины будет сила на поле боя.

"Если украинцы уступят требованиям России и признают, что Россия может просто войти, вторгнуться в Украину, а затем забрать ее, то есть риск, что это подтолкнет РФ к [новому] нападению, и она добьется все большего и большего после каждого вторжения", – заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Альянс не участвует в конфликте, но поддерживает Украину в отстаивании права на самооборону.

"Если Украина прекратит борьбу, они перестанут существовать как независимое государство. Если Россия остановится, у нас будет мир", – добавил Столтенберг.

В интервью Politico Столтенберг заявил, что Россия в случае победы "будет плоха для всех в Европе и Северной Америке, для всего НАТО, потому что это послужит сигналом авторитарным лидерам – не только Путину, но и Китаю – что жестокой военной силой они могут достичь своих целей".

Завтра Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военнослужащих.

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Оксана Житнюк

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