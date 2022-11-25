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В случае победы России не будет прочного мира – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 11:38
В случае победы России не будет прочного мира – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России в ее войне против Украины "не будет прочного мира". Об этом он сказал утром на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, которая должна состояться на следующей неделе в Румынии.

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Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать поддержку Украине и увеличит "нелетальную" помощь.

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя", – сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что в более долгосрочной перспективе Альянс поможет Украине перейти от вооружения советских времен к современным стандартам НАТО.

Он добавил, что в случае победы России "не будет прочного мира", а также сказал, что Финляндию и Швецию следует приветствовать как "полноправных" членов альянса.

  • 21 ноября на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что, несмотря на то, что РФ "продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей" в своей войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, "было бы большой ошибкой недооценивать Россию", и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины. 

Читайте также: Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство

Вадим Ребрина
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война нато йенс столтенберг
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