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Столтенберг допустил конец войны через переговоры. Предупредил: Победа Путина — катастрофа

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 15:09
Столтенберг допустил конец войны через переговоры. Предупредил: Победа Путина — катастрофа - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил окончание войны РФ против Украины за столом переговоров, но предупредил о недопустимости победы России и диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, цитирует его El Pais.

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По его словам, НАТО необходимо быть готовым к длительной войне — несмотря на то, что Путин совершил две стратегические ошибки, недооценив Украину и ее союзников, а также потерпев ряд военных неудач, нельзя закрывать глаза на военный потенциал России. 

"Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Мы не можем думать, что демократии не могут поддерживать свои усилия со временем", — сказал Столтенберг. 

Он допустил, что война может закончиться за столом переговоров, но предупредил, что если Альянс хочет "приемлемого результата для Украины", то необходимо увеличить поддержку. 

"Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, означающего триумф брутального применения силы. Путин не может победить, это была бы катастрофа", — резюмировал генсек НАТО.

Читайте также: Столтенберг – депутатам стран НАТО: Нужно победить Путина, чтобы не заплатить потом больше 

Дмитро Гриниченко
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