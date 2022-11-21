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Премьер Испании назвал войну "абсурдной". Призвал Путина "оставить Украину в покое"

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 14:39
Премьер Испании назвал войну
Педро Санчес (Фото: EPA)

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал российского диктатора Владимира Путина "оставить Украину в покое" и назвал войну РФ против Украины "абсурдной". Об этом он сказал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, цитирует его El Pais.

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По его словам, пока "абсурдная" война России против Украины не закончится, НАТО будет продолжать поддерживать Украину в защите территориальной целостности. 

Он призвал Путина "оставить Украину в покое" и подчеркнул, что Альянс был укреплен против "дурных расчетов диктатора". 

"Нужно сохранять твердость, единство и рассудительность, избегая эскалации конфликта. Сдерживание нельзя путать с пассивностью, военные преступления не могут оставаться безнаказанными", — сказал Санчес.

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Дмитро Гриниченко
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