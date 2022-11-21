Испания откроет новый учебный центр для бойцов ВСУ в конце ноября — премьер страны
21.11.2022, 11:51
Педро Санчес (Фото: EPA)
Испания откроет новый учебный центр для бойцов Вооруженных Сил Украины в конце ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес на парламентской ассамблее НАТО, цитирует его Guardian.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, учебный центр в испанском городе Толедо начнет работу уже в конце ноября.
Также он сказал, что в ближайшие недели в Украину прибудет испанская полиция для помощи в расследовании военных преступлений России.
- В начале октября государства-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских военных как можно скорее должны пройти обучение за пределами страны.
- В сентябре сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.
- В Воздушных силах ВСУ определили группу из нескольких десятков летчиков для обучения на западных самолетах.
Читайте также: Испания отправила Украине колонну военной помощи и открыла учебки для бойцов ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии