Испания откроет новый учебный центр для бойцов ВСУ в конце ноября — премьер страны

Испания откроет новый учебный центр для бойцов Вооруженных Сил Украины в конце ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес на парламентской ассамблее НАТО, цитирует его Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, учебный центр в испанском городе Толедо начнет работу уже в конце ноября.

Также он сказал, что в ближайшие недели в Украину прибудет испанская полиция для помощи в расследовании военных преступлений России.

В начале октября государства-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских военных как можно скорее должны пройти обучение за пределами страны.

В сентябре сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.

В Воздушных силах ВСУ определили группу из нескольких десятков летчиков для обучения на западных самолетах.

Читайте также: Испания отправила Украине колонну военной помощи и открыла учебки для бойцов ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.