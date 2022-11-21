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Испания откроет новый учебный центр для бойцов ВСУ в конце ноября — премьер страны

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 11:51
Испания откроет новый учебный центр для бойцов ВСУ в конце ноября — премьер страны - Фото
Педро Санчес (Фото: EPA)

Испания откроет новый учебный центр для бойцов Вооруженных Сил Украины в конце ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес на парламентской ассамблее НАТО, цитирует его Guardian.

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По его словам, учебный центр в испанском городе Толедо начнет работу уже в конце ноября. 

Также он сказал, что в ближайшие недели в Украину прибудет испанская полиция для помощи в расследовании военных преступлений России. 

  • В начале октября государства-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских военных как можно скорее должны пройти обучение за пределами страны.

Читайте также: Испания отправила Украине колонну военной помощи и открыла учебки для бойцов ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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Украина война испания педро санчес военная помощь
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