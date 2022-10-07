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Испания отправила Украине колонну военной помощи и открыла учебки для бойцов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 13:43
Испания отправила Украине колонну военной помощи и открыла учебки для бойцов ВСУ - Фото
Фото: Минобороны Испании

Испания направила в помощь Украине новую автоколонну из восьми бронированных внедорожников, двух машин скорой помощи и пяти тонн различных предметов медицинского назначения. Об этом сообщило Минобороны Испании.

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Военные рассказали, что всего будет передано 22 автомобиля, в том числе девять большегрузных, и четыре машины скорой помощи.

Испанский министр обороны Маргарита Роблес заявила прессе, что "это те приоритеты, которые есть у Украины на данный момент, и это то, что они хотят от нас. Идет очень жестокая война, есть много раненых, и им срочно нужны медикаменты".

На ноябрь готовится еще одна партия вооружений для ВСУ, сообщила Роблес. Она рассказала, что украинские военные проходят обучение на полигоне в Сарагосе и, "возможно, будут проходить и в других местах".

В ближайшие дни по морю из порта Бильбао в порт союзной страны, близкой к Украине географически, официальный Мадрид отправит еще 12 "других большегрузных транспортных средств", анонсировали в ведомстве.

В Минобороны Испании уточнили, что они действуют в координации с другими странами НАТО, ЕС и с группой доноров в формате Рамштайн, и Мадрид внес уже более 200 млн евро в Европейский фонд мира для Украины.

"В общих чертах оказанная помощь состояла из полевой артиллерии, горючего, бронетехники, ракетных комплексов, медикаментов, обмундирования, в том числе зимнего", – отметили там.

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Євген Пилипенко
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