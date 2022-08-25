Испания передает Украине системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ

Испания передаст Украине систему ПВО и ракетные боеприпасы, а также зимнюю форму для ВСУ, сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны страны.

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Для Испании это будет первая поставка оружия в Украину с начала вторжения России, ранее она передавала только боеприпасы и вспомогательное оборудование.

В пакет военной помощи также планируется включить 1000 снарядов для полевой артиллерии, тысячу тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 000 комплектов зимней военной формы.

"Испания продолжает поддерживать украинский народ в борьбе за защиту мира и свободы от российского вторжения", — говорится в заявлении министерства.

В начале июня сообщалось, что Мадрид согласовал поставку Украине батарей ПВО в составе ЗРК малой дальности Aspide, а также 40 танков Leopard.

2 августа министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания не сможет передать Украине танки Leopard, так как они якобы находятся в "неудовлетворительном" техническом состоянии.

24 августа Роблес подтвердила, что Испания предложила ВСУ обучение по использованию танков Leopard 2A4 и Leopard 2E.

Сергей Бережной

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