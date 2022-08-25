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Испания передает Украине системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 13:59
Испания передает Украине системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ - Фото
Упаковка комплектов зимней воеенной формы для отправки ВСУ (Фото - Twitter Минобороны Испании)

Испания передаст Украине систему ПВО и ракетные боеприпасы, а также зимнюю форму для ВСУ, сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны страны.

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Для Испании это будет первая поставка оружия в Украину с начала вторжения России, ранее она передавала только боеприпасы и вспомогательное оборудование.

В пакет военной помощи также планируется включить 1000 снарядов для полевой артиллерии, тысячу тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 000 комплектов зимней военной формы.

"Испания продолжает поддерживать украинский народ в борьбе за защиту мира и свободы от российского вторжения", — говорится в заявлении министерства.

Сергей Бережной
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