Остин заявил, что ВСУ готовы к войне зимой "намного лучше", чем РФ. Заверил: США помогут
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины будут готовы к войне зимой "намного лучше", чем российская армия — он связал это с помощью Вашингтона. Об этом глава Пентагона сказал на брифинге в Индонезии, цитирует его CNN.
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Во время выступления он повторил, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
"Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это будет необходимо. В центре внимания США — поддержка Украины", — сказал Остин.
Он отметил, что Украина хочет убедиться в том, что она делает все, чтобы вернуть себе свои суверенные территории.
Глава Пентагона считает, что Украина будет готова к боевым действиям зимой и будет в "намного лучшем состоянии, чем ее противники", благодаря поддержке со стороны США.
- Россия провалила "буквально все" задачи, которые ставила для полномасштабного вторжения в Украину, заявлял генерал США Марк Милли.
- Остин заявлял: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что война России против Украины замедлится зимой, а Украина выйдет из паузы сильной и подкрепленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.
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