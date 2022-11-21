Остин заявил, что ВСУ готовы к войне зимой "намного лучше", чем РФ. Заверил: США помогут

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины будут готовы к войне зимой "намного лучше", чем российская армия — он связал это с помощью Вашингтона. Об этом глава Пентагона сказал на брифинге в Индонезии, цитирует его CNN.

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Во время выступления он повторил, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это будет необходимо. В центре внимания США — поддержка Украины", — сказал Остин.

Он отметил, что Украина хочет убедиться в том, что она делает все, чтобы вернуть себе свои суверенные территории.

Глава Пентагона считает, что Украина будет готова к боевым действиям зимой и будет в "намного лучшем состоянии, чем ее противники", благодаря поддержке со стороны США.

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Дмитро Гриниченко

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