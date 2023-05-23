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США рассматривали возможность обучения украинцев на F-16 задолго до Хиросимы – Politico

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:10
США рассматривали возможность обучения украинцев на F-16 задолго до Хиросимы – Politico - Фото
Истребитель F-16 (Фото: Depositphotos)

Соединенные Штаты рассматривали возможность начать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 задолго до саммита Большой семерки в Хиросиме, состоявшегося 19-21 мая 2023 года. Об этом сообщило Politico со ссылкой на пятерых неназванных американских чиновников.

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По словам собеседников, вопрос о F-16 был поднят на встрече в формате "Рамштайн" в Германии еще 21 апреля 2023 года.

"Присутствующие там министры обороны обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить обучать украинских пилотов управлять подобными истребителями. Остин обсудил это с руководством Совета нацбезопасности Белого дома, которое "единогласно" согласилось с тем, что смысл проводить обучение есть", – пишут журналисты.

Politico указывает, что накануне саммита G7 глава Пентагона поднял соответствующий вопрос, беседуя с президентом США Джо Байденом, и высказался за то, чтобы США одобрили подготовку украинских летчиков союзниками.

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"Хотя эти самолеты не имеют отношения к предстоящему контрнаступлению, Остин решил, что Украина должна иметь воздушный потенциал, который относится к четвертому поколению, поэтому обучение казалось логичным", – рассказал изданию неназванный сотрудник Пентагона.

Собеседник добавил, что Вашингтон окончательно убедился в необходимости "двухступенчатого подхода", предусматривающего сначала обучение, а затем поставки ВСУ F-16, во время поездки помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Лондон в мае 2023 года, где он обсудил эту перспективу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также провел телефонные разговоры с коллегами из Нидерландов и Польши.

"11 мая Салливан сообщил Байдену, что союзники поддерживают американское предложение. Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита G7, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16", – подытожили журналисты.

  • 20 мая 2023 газета Washington Post написала, что госсекретарь США Энтони Блинкен стал тем, кто убедил Байдена поддержать поставки союзниками F-16 Украине.
  • 23 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.
  • В Минобороны Дании надеются на создание до 1 июля "конкретного проекта" по обучению ВСУ на F-16.
Олег Васькив
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войнаf-16джо байденЛлойд Остин
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