США рассматривали возможность обучения украинцев на F-16 задолго до Хиросимы – Politico

Соединенные Штаты рассматривали возможность начать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 задолго до саммита Большой семерки в Хиросиме, состоявшегося 19-21 мая 2023 года. Об этом сообщило Politico со ссылкой на пятерых неназванных американских чиновников.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам собеседников, вопрос о F-16 был поднят на встрече в формате "Рамштайн" в Германии еще 21 апреля 2023 года.

"Присутствующие там министры обороны обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить обучать украинских пилотов управлять подобными истребителями. Остин обсудил это с руководством Совета нацбезопасности Белого дома, которое "единогласно" согласилось с тем, что смысл проводить обучение есть", – пишут журналисты.

Politico указывает, что накануне саммита G7 глава Пентагона поднял соответствующий вопрос, беседуя с президентом США Джо Байденом, и высказался за то, чтобы США одобрили подготовку украинских летчиков союзниками.

Читайте также: В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

"Хотя эти самолеты не имеют отношения к предстоящему контрнаступлению, Остин решил, что Украина должна иметь воздушный потенциал, который относится к четвертому поколению, поэтому обучение казалось логичным", – рассказал изданию неназванный сотрудник Пентагона.

Собеседник добавил, что Вашингтон окончательно убедился в необходимости "двухступенчатого подхода", предусматривающего сначала обучение, а затем поставки ВСУ F-16, во время поездки помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Лондон в мае 2023 года, где он обсудил эту перспективу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также провел телефонные разговоры с коллегами из Нидерландов и Польши.

"11 мая Салливан сообщил Байдену, что союзники поддерживают американское предложение. Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита G7, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16", – подытожили журналисты.

20 мая 2023 газета Washington Post написала, что госсекретарь США Энтони Блинкен стал тем, кто убедил Байдена поддержать поставки союзниками F-16 Украине.

23 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.

опроверг эту информацию. В Минобороны Дании надеются на создание до 1 июля "конкретного проекта" по обучению ВСУ на F-16.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.