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Тем, кто убедил Байдена поддержать поставки союзниками F-16 Украине, стал Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 14:57
Тем, кто убедил Байдена поддержать поставки союзниками F-16 Украине, стал Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен стал в администрации президента Джо Байдена основным двигателем, благодаря которому удалось убедить Белый дом поддержать поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

Как отмечается, Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, Он также активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику.

В WP напомнили, что Блинкен сыграл аналогичную роль, когда НАТО стоял в тупике по поводу того, поставлять ли Украине современные танки.

Германия решилась одобрить передачу Leopard 2 только после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом к одобрению передачи танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

Читайте также: Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца – Yahoo News

Наталья Медведева
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