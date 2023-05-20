Тем, кто убедил Байдена поддержать поставки союзниками F-16 Украине, стал Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен стал в администрации президента Джо Байдена основным двигателем, благодаря которому удалось убедить Белый дом поддержать поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

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Как отмечается, Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, Он также активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику.

В WP напомнили, что Блинкен сыграл аналогичную роль, когда НАТО стоял в тупике по поводу того, поставлять ли Украине современные танки.

Германия решилась одобрить передачу Leopard 2 только после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом к одобрению передачи танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

Позже Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" и заявила о намерении обучать пилотов и механиков.

19 мая Байден одобрил тренировки украинских военных на F-16.

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