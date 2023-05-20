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Тим, хто переконав Байдена підтримати постачання F-16 Україні , став Блінкен – WP

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20.05.2023, 14:57
Тим, хто переконав Байдена підтримати постачання F-16 Україні , став Блінкен – WP - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен став в адміністрації президента Джо Байдена основним двигуном, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків та механіків. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

Як зазначається, Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Він також активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.

У WP нагадали, що Блінкен зіграв аналогічну роль, коли НАТО стояв у глухому куті з приводу того, чи поставляти Україні сучасні танки.

Німеччина вирішила схвалити передачу Leopard 2 лише після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams, незважаючи на небажання Пентагону.

Читайте також: Оцінка ВПС США: Українців можна навчити літати на F-16 за чотири місяці – Yahoo News

Наталія Медведєва
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