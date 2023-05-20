Тим, хто переконав Байдена підтримати постачання F-16 Україні , став Блінкен – WP

Держсекретар США Ентоні Блінкен став в адміністрації президента Джо Байдена основним двигуном, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків та механіків. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

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Як зазначається, Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Він також активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.

У WP нагадали, що Блінкен зіграв аналогічну роль, коли НАТО стояв у глухому куті з приводу того, чи поставляти Україні сучасні танки.

Німеччина вирішила схвалити передачу Leopard 2 лише після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams, незважаючи на небажання Пентагону.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Великобританія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

Пізніше Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.

19 травня Байден схвалив тренування українських військових на F-16.

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