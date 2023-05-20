Тим, хто переконав Байдена підтримати постачання F-16 Україні , став Блінкен – WP
Держсекретар США Ентоні Блінкен став в адміністрації президента Джо Байдена основним двигуном, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків та механіків. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.
Як зазначається, Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Він також активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.
У WP нагадали, що Блінкен зіграв аналогічну роль, коли НАТО стояв у глухому куті з приводу того, чи поставляти Україні сучасні танки.
Німеччина вирішила схвалити передачу Leopard 2 лише після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams, незважаючи на небажання Пентагону.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Великобританія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- Пізніше Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.
- 19 травня Байден схвалив тренування українських військових на F-16.
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