От напряжения до дружбы. Залужный и Милли рассказали, как менялись их взаимоотношения

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказали, как менялись их отношения за время большой войны. Об этом идет речь в материале газеты The Washington Post.

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По словам Залужного, в первые дни после 24 февраля он говорил с Милли и у него возникло ощущение, что "как будто он разговаривает сам с собой", после чего на неделю прекратил любое общение с американским коллегой.

"Честно говоря, в силу своей молодости и глупости я признаю, что это была моя ошибка. На самом деле это была катастрофа", — сказал Залужный.

Он отметил, что стал зависеть от Милли в вопросах стратегии войны и придачи вооружений.

Генерал заявил, что Милли привлек на сторону Украины других генералов НАТО.

"Я даже не могу представить, чтобы это был кто-то другой. У нас дружба. Трудно представить. Он пожилой человек, но он крутой", — рассказал главком.

WP пишет, что регулярное подшучивание над Милли по поводу его возраста (он старше Залужного на 15 лет) стало "внутренней шуткой и признаком комфорта, который Залужный стал чувствовать рядом с Милли".

Милли же сказал журналистам, что рассказы о разногласиях с Залужным не заслуживают внимания

"Он человек. В его страну вторглись сотни тысяч российских солдат. Его спина прижата к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то немного злится и злится, абсолютно нормально. И я это понял. Я за 5000 миль отсюда", — заявил американский военачальник.

Залужный же сказал, что всегда спорил с Милли, однако эти разногласия "смягчались взаимным уважением".

Также он описал Милли как "внешний источник силы, которому можно позвонить, когда чувствуешь себя застрявшим".

Генерала Милли в США заменил Чарльз Браун. Посол: Чрезвычайно осведомлен о войне в Украине.

Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".

Милли считает, что "очень много времени" уйдет на полную деоккупацию Украины, однако генерал в отставке Ходжес говорит: "Необязательно выбивать всех 200 000 россиян".

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