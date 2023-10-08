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От напряжения до дружбы. Залужный и Милли рассказали, как менялись их взаимоотношения

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 12:12
От напряжения до дружбы. Залужный и Милли рассказали, как менялись их взаимоотношения - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказали, как менялись их отношения за время большой войны. Об этом идет речь в материале газеты The Washington Post.

По словам Залужного, в первые дни после 24 февраля он говорил с Милли и у него возникло ощущение, что "как будто он разговаривает сам с собой", после чего на неделю прекратил любое общение с американским коллегой. 

"Честно говоря, в силу своей молодости и глупости я признаю, что это была моя ошибка. На самом деле это была катастрофа", — сказал Залужный.

Он отметил, что стал зависеть от Милли в вопросах стратегии войны и придачи вооружений.

Генерал заявил, что Милли привлек на сторону Украины других генералов НАТО. 

"Я даже не могу представить, чтобы это был кто-то другой. У нас дружба. Трудно представить. Он пожилой человек, но он крутой", — рассказал главком. 

WP пишет, что регулярное подшучивание над Милли по поводу его возраста (он старше Залужного на 15 лет) стало "внутренней шуткой и признаком комфорта, который Залужный стал чувствовать рядом с Милли".

Милли же сказал журналистам, что рассказы о разногласиях с Залужным не заслуживают внимания   

"Он человек. В его страну вторглись сотни тысяч российских солдат. Его спина прижата к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то немного злится и злится, абсолютно нормально. И я это понял. Я за 5000 миль отсюда", — заявил американский военачальник.

Залужный же сказал, что всегда спорил с Милли, однако эти разногласия "смягчались взаимным уважением".

Также он описал Милли как "внешний источник силы, которому можно позвонить, когда чувствуешь себя застрявшим".

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Дмитрий Гриниченко
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войнавоенная помощьСШАнатоВалерий ЗалужныйМарк Милли
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