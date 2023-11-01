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Залужный сообщил, что кто-то от его имени рассылает известным людям что-то провокационное

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 11:38
Залужный сообщил, что кто-то от его имени рассылает известным людям что-то провокационное - Фото
Валерий Залужный (скриншот из фильма ''Год'' Дмитрия Комарова)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил о распространении о нем фальшивой информации в интернет, в частности, через фейковые аккаунты с использованием его имени. Обращение генерала армии опубликовали официальные аккаунты.

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Залужный пишет, что вынужден обратить внимание людей на информационную гигиену.

"Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", – добавил он без подробностей.

Генерал просит всех, кто получит нечто подобное, не доверять содержанию сообщения.

"Подчеркиваю: аккаунт @Zaluzhniy_ru в Telegram мне не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д. Все они фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности – Головнокомандувач ЗСУ (верифицированный)", – написал он.

Еще официальные страницы главкома ВСУ - в Facebook и Х.

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Євген Пилипенко
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