UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации: когда могут принять

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 23:14
Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации: когда могут принять - Фото
Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Верховная Рада может принять до конца 2023 года закон, регулирующий вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Я думаю, что где-то в середине декабря, возможно, будет уже первое чтение рассматриваться. А до конца года мы будем пытаться его проголосовать", – сказал он.

По его словам, сейчас существует более десяти законопроектов, которые в определенной степени регулируют мобилизацию и демобилизацию. Он отметил, что парламентский комитет по национальной обороне и безопасности пытается создать "матрицу мобилизации и матрицу демобилизации" и все имеющиеся предложения свести в таблицу, после чего законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Читайте также: Путин может начать тотальную мобилизацию после выборов, у нас 3–4 месяца на подготовку — Данилов

Как отметил Арахамия, в настоящее время Рада пытается разработать комплексный документ, касающийся следующих вопросов:

→ что делать с людьми, уже два года воюющими без ротации;
→ почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп;
→ бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться;
→ вопросы военных с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи;
→ регулировка вопроса призывного возраста.

Глава фракции считает, что, когда законопроект будет подготовлен к регистрации, его должны подписать все главы комитетов и лидеры фракций, "чтобы был определен консенсус по этому вопросу".

Читайте также: Данилов: Вопрос мобилизации не столь катастрофичен, чтобы кричать "караул, все пропало"

Он отметил, что обязательно будут проведены консультации с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

"Когда будет условный консенсус по этому вопросу, мы это будем выносить в зал", – отметил он.

Арахамия не раскрыл положения будущего законопроекта, пока их окончательно не сформулировал профильный комитет, так как, по его словам, "сейчас этот вопрос очень чувствительный".

"Поэтому лучше все-таки обсуждать уже конкретный документ", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная радаВСУвойнамобилизациядемобилизацияДавид Арахамия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 