Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации: когда могут принять

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Верховная Рада может принять до конца 2023 года закон, регулирующий вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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"Я думаю, что где-то в середине декабря, возможно, будет уже первое чтение рассматриваться. А до конца года мы будем пытаться его проголосовать", – сказал он.

По его словам, сейчас существует более десяти законопроектов, которые в определенной степени регулируют мобилизацию и демобилизацию. Он отметил, что парламентский комитет по национальной обороне и безопасности пытается создать "матрицу мобилизации и матрицу демобилизации" и все имеющиеся предложения свести в таблицу, после чего законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.

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Как отметил Арахамия, в настоящее время Рада пытается разработать комплексный документ, касающийся следующих вопросов:

→ что делать с людьми, уже два года воюющими без ротации;

→ почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп;

→ бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться;

→ вопросы военных с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи;

→ регулировка вопроса призывного возраста.

Глава фракции считает, что, когда законопроект будет подготовлен к регистрации, его должны подписать все главы комитетов и лидеры фракций, "чтобы был определен консенсус по этому вопросу".

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Он отметил, что обязательно будут проведены консультации с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

"Когда будет условный консенсус по этому вопросу, мы это будем выносить в зал", – отметил он.

Арахамия не раскрыл положения будущего законопроекта, пока их окончательно не сформулировал профильный комитет, так как, по его словам, "сейчас этот вопрос очень чувствительный".

"Поэтому лучше все-таки обсуждать уже конкретный документ", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

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14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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