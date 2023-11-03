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Данілов: Питання мобілізації не настільки катастрофічне, щоб кричати "караул, все пропало"

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 22:50
Данілов: Питання мобілізації не настільки катастрофічне, щоб кричати
Олексій Резніков (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Питання мобілізації є складним, але не настільки катастрофічним, робота територіальних центрів комплектування є налагодженою системою, процес постійно рухається вперед. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

"На початку війни була велика хвиля людей, які пліч-о-пліч стали на захист нашої країни. Пройшло вже понад 618 днів після початку цієї війни, і процес іде. Ми жодного дня не зупиняли процес мобілізації наших громадян. У нас є центри комплектації, де працюють військові люди, які безпосередньо підпорядковані військовим. Вони призивають стільки людей для виконання обов'язків, скільки вважають за потрібне", — сказав Данілов.

За його словами, питання мобілізації складне, але це не означає, що воно настільки катастрофічне, що треба кричати "караул, все пропало".

"Зараз люди, які приходять в центри комплектації, проходять медичну комісію. Після цього, якщо військові вважають, що така людина потрібна для армії, для захисту Сил безпеки й оборони, обов'язково відбувається процес навчання. Тобто це вже налагоджена система. Це процес, який постійно рухається вперед", – пояснив секретар РНБО.

Щодо того, хто сьогодні потрібен армії, Данілов відповів, що війна починає набирати "інших обертів" та переходить більше в інтелектуальну компоненту.

"Тож, що стосується тих чи інших видів Збройних Сил, це прерогатива військових, кого їм потрібно сьогодні набирати", – підсумував він.

  • Данілов закликав "не роздмухувати тему" мобілізації та її можливого посилення. 
  • Секретар РНБО заявив, що теза, що воювати чи служити доведеться всім, – це аксіома, коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення.
  • Данілов пояснив, що для розв'язання питання про демобілізацію військових потрібне офіційне подання в апарат відомства від будь-якого з членів Ставки верховного головнокомандувача, але, ймовірно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносилися.

Читайте також: Данілов відповів, чому вік мобілізації не знизили до 25: Дуже чутливе питання

Артем Джеріпа
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війнаолексій даніловмобілізаціятцк
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