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Данилов: Вопрос мобилизации не настолько катастрофичен, чтоб кричать "караул, все пропало"

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 22:50
Данилов: Вопрос мобилизации не настолько катастрофичен, чтоб кричать
Алексей Резников (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вопрос мобилизации является сложным, но не настолько катастрофическим, работа территориальных центров комплектования является отлаженной системой, процесс постоянно двигается вперед. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

"В начале войны была большая волна людей, которые бок о бок встали на защиту нашей страны. Прошло уже более 618 дней после начала этой войны, и процесс идет. Мы ни дня не останавливали процесс мобилизации наших граждан. У нас есть центры комплектования, где работают военные люди, непосредственно подчиненные военным. Они призывают столько людей для выполнения обязанностей, сколько считают нужным", — сказал Данилов.

По его словам, вопрос мобилизации сложный, но это не означает, что он настолько катастрофический, что надо кричать "караул, все пропало".

"Сейчас люди, которые приходят в центры комплектования, проходят медицинскую комиссию. После этого, если военные считают, что такой человек нужен для армии, для защиты Сил безопасности и обороны, обязательно происходит процесс обучения. То есть это уже отлаженная система. Это процесс, который постоянно двигается вперед", – пояснил секретарь СНБО.

Относительно того, кто сейчас нужен армии, Данилов ответил, что война начинает набирать "другие обороты" и переходит больше в интеллектуальную компоненту.

"Итак, что касается тех или иных видов Вооруженных Сил, это прерогатива военных, кого им нужно сегодня набирать", – подытожил он.

  • Данилов призвал "не раздуть тему" мобилизации и ее возможного усиления.
  • Секретарь СНБО заявил, что тезис, что воевать или служить придется всем, – это аксиома, когда армия пользуется дальнобойным оружием, то возраст военнослужащих не имеет значения.
  • Данилов объяснил, что для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат ведомства от любого из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока такие предложения на официальном уровне не вносились.

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Артём Джерипа
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войнамобилизацияАлексей Даниловтцк
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