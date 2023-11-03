Данилов: Вопрос мобилизации не настолько катастрофичен, чтоб кричать "караул, все пропало"
Вопрос мобилизации является сложным, но не настолько катастрофическим, работа территориальных центров комплектования является отлаженной системой, процесс постоянно двигается вперед. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.
"В начале войны была большая волна людей, которые бок о бок встали на защиту нашей страны. Прошло уже более 618 дней после начала этой войны, и процесс идет. Мы ни дня не останавливали процесс мобилизации наших граждан. У нас есть центры комплектования, где работают военные люди, непосредственно подчиненные военным. Они призывают столько людей для выполнения обязанностей, сколько считают нужным", — сказал Данилов.
По его словам, вопрос мобилизации сложный, но это не означает, что он настолько катастрофический, что надо кричать "караул, все пропало".
"Сейчас люди, которые приходят в центры комплектования, проходят медицинскую комиссию. После этого, если военные считают, что такой человек нужен для армии, для защиты Сил безопасности и обороны, обязательно происходит процесс обучения. То есть это уже отлаженная система. Это процесс, который постоянно двигается вперед", – пояснил секретарь СНБО.
Относительно того, кто сейчас нужен армии, Данилов ответил, что война начинает набирать "другие обороты" и переходит больше в интеллектуальную компоненту.
"Итак, что касается тех или иных видов Вооруженных Сил, это прерогатива военных, кого им нужно сегодня набирать", – подытожил он.
- Данилов призвал "не раздуть тему" мобилизации и ее возможного усиления.
- Секретарь СНБО заявил, что тезис, что воевать или служить придется всем, – это аксиома, когда армия пользуется дальнобойным оружием, то возраст военнослужащих не имеет значения.
- Данилов объяснил, что для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат ведомства от любого из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока такие предложения на официальном уровне не вносились.
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